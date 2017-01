Smog znów spowił polskie miasta. W powietrzu rakotwórczy benzen na niebezpiecznie wysokim poziomie

Benzen otrzymywany jest z ropy naftowej, a wykorzystuje się go do syntezy tworzyw sztucznych. Jest też bardzo groźny dla zdrowia. Powoduje mdłości, wymioty, obniża poziom białych ciałek krwi, działa niszcząco na szpik kostny, co prowadzić może do białaczki. Organizm wchłania go bardzo szybko. Jego pary przenikają przez płuca do krwi i stamtąd do tkanek tłuszczowych.

W sobotę w wielu miastach zalecono pozostanie w domach i powstrzymanie się od aktywności fizycznej na powietrzu. Powietrze jest katastrofalne w Warszawie i Krakowie. Najlepsza sytuacja jest w Łodzi i Bydgoszczy. Stężenie szkodliwych pyłów grubo przekroczyło normy ze względu na brak wiatru i opadów.

W Krakowie w sobotę władze po raz kolejny zdecydowały się wprowadzić darmową komunikację dla kierowców i pasażerów. W centrum miasta pomiar szkodliwych pyłów PM 10 wskazuje aż 318,0 µg/m3. Stacje pomiarowe w Katowicach, Grudziądzu, Otwocku, Siedlcach i Legionowie wykazują ponad 1000 procent normy pyłów. Na warszawskim Targówku jest 898 proc.

Bardzo zła sytuacja jest na Śląsku - w Dąbrowie Górniczej, Częstochowie i Gliwicach. Zwyczajowo bardzo trudno oddycha się w województwie małopolskim, głównie w Żywcu, Nowym Targu i Nowym Sączu.