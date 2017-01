96 proc. mieszkańców usłyszy syreny alarmowe. Pojawią się urządzenia monitorujące warunki meteorologiczne

Mieszkańcom Warszawy system ostrzegania, popularnie nazywany syrenami, znany jest głównie z obchodów rocznic powstania warszawskiego, kiedy o godz. 17.00 następuje ich próbne włączenie. Jednak ich głównym zadaniem jest alarmowanie o niebezpieczeństwie. Niestety ich głos nie jest słyszalny we wszystkich rejonach miasta. To się wkrótce zmieni. Niedługo ruszą prace przygotowawcze do zamontowania systemu. Po jego rozbudowie będzie można przesyłać sygnały do około 96 proc. mieszkańców miasta. System alarmowania i ostrzegania daje możliwość zdalnego przekazywania nie tylko dźwięku syren, ale także komunikatów głosowych (odtwarzanych z gotowych plików lub za pomocą mikrofonu).

Nowe syreny poprawią słyszalność sygnałów alarmowych szczególnie w rejonach występowania potencjalnego zagrożenia powodzią. System zostanie również rozbudowany o urządzenia monitorujące warunki meteorologiczne oraz poziom wody w wybranych ciekach wodnych. Planowana jest budowa 8 punktów pomiarowych poziomu wody w dzielnicach Białołęka, Ursynów, Wawer, Wesoła i Wilanów oraz 4 punktów pomiaru intensywności opadów.

Nowe urządzenia pojawią się także w miejscach zagrożonych działaniem zakładów wykorzystujących substancje niebezpieczne, czy też w miejscach gromadzenia się dużej liczby osób. Nowe 119 punkty alarmowania będą pracować w pełnej integracji z istniejącym systemem.

Po zbudowaniu systemu pod koniec tego roku ratusz planuje przeprowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej mającej na celu rozpropagowanie wśród mieszkańców wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych.