Szydło: Gen. bryg. Andrzej Pawlikowski odwołany ze stanowiska szefa BOR

Premier Beata Szydło przekazała, że gen. bryg. Andrzej Pawlikowski został odwołany w piątek. – Generał Pawlikowski zrobił bardzo dużo dobrego w Biurze Ochrony Rządu. Jego roczna praca przeze mnie jest oceniona bardzo dobrze. Tak jak wcześniej wspomniałam, mieliśmy duże imprezy, ważne imprezy w Polsce w 2016 roku. Były przecież Światowe Dni Młodzieży, był szczyt NATO. Wszystko przebiegało naprawdę bezpiecznie. Przebiegało na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym. To jest również ogromny wkład pracy pana generała Pawlikowskiego. No ale tak to się zdarza często, że są powody, kiedy trzeba zrezygnować ze służby i pan generał Pawlikowski poprosił właśnie o taką możliwość – tłumaczyła szefowa rządu.

Dodała, że na tę chwilę pełniącym obowiązki szefa BOR został Tomasz Kędzierski, zastępca generała Pawlikowskiego.

Gen. bryg. Andrzej Pawlikowski od 1995 do 2010 roku był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu. W latach 1997-2001 szefem ochrony bezpośredniej Ministra Spraw Zagranicznych RP i równocześnie w 1999 r. Przewodniczącego OBWE.

W latach 2002 - 2005 przedstawiciel Polski na posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Współpracy Policyjnej przy Radzie Unii Europejskiej oraz Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu przy OBWE. W latach 2004 - 2005 pełnił funkcję szefa Wydziału Organizacji i Współpracy Międzynarodowej BOR. Jako szef Wydziału koordynował zadania dotyczące współpracy międzynarodowej, nadzorował wykonywanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień i umów międzynarodowych dotyczących ochrony VIP, tym samym przygotowywanie zabezpieczeń i opracowywanie dokumentacji działań ochronnych BOR podczas wyjazdów zagranicznych osób ochranianych.

Od 25 października 2006 do 26 listopada 2007 Szef Biura Ochrony Rządu. Od 10 stycznia 2009 do 10 października 2010 szef pionu szkolenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Od 24 września do 8 grudnia 2015 roku, gen. bryg. Andrzej Pawlikowski pełnił funkcję Doradcy Społecznego Prezydenta RP Andrzeja Dudy.