Order Orła Białego dla kard. Stanisława Dziwisza

Order Orła Białego jest najwyższym orderem Rzeczypospolitej Polskiej. Nadawany jest za "znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej". Został ustanowiony w roku 1705 i odnowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 4 lutego 1921 r.

Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego każdy biskup po osiągnięciu 75 lat składa na ręce papieża dymisję ze sprawowanego urzędu. Kard. Stanisław Dziwisz złożył dymisję już wiosną 2014 roku, jednak papież przyjął ją dopiero 8 grudnia 2016 r. ze względu na planowane Światowe Dni Młodzieży. Jego następcą będzie abp Marek Jędraszewski.

Stanisław Dziwisz w latach 1957–1963 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia diakonatu otrzymał 25 marca 1963 przez posługę Karola Wojtyły, biskupa pomocniczego krakowskiego, który również 23 czerwca 1963 udzielił mu w katedrze na Wawelu święceń prezbiteratu. Doktorat z teologii uzyskał w 1981 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

7 lutego 1998 Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym San Leone i prefektem pomocniczym Domu Papieskiego. Po śmierci papieża Jana Pawła II decyzją jego następcy Benedykta XVI pozostał na urzędzie prefekta pomocniczego Domu Papieskiego. 3 czerwca 2005 Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą krakowskim. 22 lutego 2006 Benedykt XVI mianował go kardynałem.