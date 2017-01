Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed smogiem

RCB w związku z dużym stężeniem niebezpiecznych pyłów w powietrzu radzi, aby zrezygnować z samochodu i skorzystać z komunikacji publicznej. Ponadto przestrzega przed aktywnością fizyczną na powietrzu. Osobom starszym, chorym, dzieciom i kobietom w ciąży zaleca, aby ograniczyły przebywanie na dworze.





Nad ranem informowaliśmy, że poza pyłem zawieszonym PM10 i PM 2,5 stacje pomiarowe wskazują w sobotę także inne niebezpieczne dla zdrowia związki. W Al. Niepodległości pojawił się rakotwórczy benzen w dość wysokim stężeniu. Podobna sytuacja jest w Lublinie.





W wielu miastach zalecono pozostanie w domach i powstrzymanie się od aktywności fizycznej na powietrzu. Powietrze jest katastrofalne w Warszawie i Krakowie. Najlepsza sytuacja jest w Łodzi i Bydgoszczy. Stężenie szkodliwych pyłów grubo przekroczyło normy ze względu na brak wiatru i opadów.





Kto powinien walczyć ze smogiem?

Z niedawno opublikowanego sondażu IBRiS dla „Faktu” i Radia ZET wynikało, że niespełna 47 proc. Polaków twierdzi, że to rząd powinien zająć się walką ze smogiem i zmienić politykę „węglową”.

43 proc. badanych uważało, że problem walki ze smogiem to problem samorządów, które powinny doprowadzić do redukcji niebezpiecznych substancji w powietrzu. Z kolei 10,1 proc. twierdziło, że w Polsce nie trzeba walczyć ze smogiem, ponieważ jest to „problem teoretyczny”.