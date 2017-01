PO szykuje się do referendum. „Chcemy również zadać pytanie o samorządy”

– Do referendum dotyczącego tego strasznego chaosu, który PiS chce nam i naszym dzieciom zafundować w edukacji, przygotowujemy się od ponad paru tygodni. Mamy już swoich pełnomocników powiatowych – mówił Trzaskowski. – Przy tych doniesieniach, co nam PiS szykuje w samorządach, przede wszystkim te skandaliczne pomysły dotyczące tego, że tylko partie polityczne będą mogły wystawiać swoich kandydatów oraz próba zasad gry w trakcie jej trwania, co w naszej ocenie ocenie jest niekonstytucyjne powoduje, że chcemy również zadać pytanie o samorządy – dodał poseł PO.

Zdaniem Trzaskowskiego łączenie tych dwóch spraw nie jest ryzykowne i jak podkreślił, jest całkowicie naturalne na całym świecie, że jeśli organizuje się referenda i są różne kontrowersyjne sprawy, to próbuje się to robić razem po to, żeby oszczędzić pieniądze i zapewnić frekwencję.





„Ponad milion głosów zostało zmielonych”

Poseł PiS Dominik Tarczyński, który także był obecny w programie ucieszył się, że Platforma Obywatelska nawraca się z drogi ignorancji demokracji, którą prezentowała przez 8 lat. – Co zrobiliście z głosami, jeśli chodzi o sześciolatki i wiek emerytalny? –pytał posła PO. – Prawda jest taka, że referenda i ten głos suwerena liczy się wtedy, kiedy politycznie opłaca się to PO. Ponad milion głosów zostało zmielonych. Miał być niższy VAT, a de facto go podnieśliście – wymieniał polityk PiS.

Na pytanie, czy partia rządząca poprze wniosek referendalny Tarczyński odpowiedział, że nie wie jaka będzie ostateczna decyzja.