PŚ w Willingen. Stoch poza podium

Na treningu najlepszy był Domen Prevc, który skoczył na odległość 144 metrów. Kamil Stoch zajął 7. pozycję (139,5 metra).

Na półmetku prowadził Daniel Andre Tande z wynikiem 149,5 metra. 1,2 punktu do Norwega tracił Niemiec Andreas Wellinger. Trzeci był Stefan Kraft, a czwarty po próbie na 145. metr Kamil Stoch. Polak do lidera tracił 8,3 punktu, a do trzeciego Austriaka już tylko 4,3 punktu.

W drugiej serii znacznie poprawił się Kot (135 metrów), co dało mu awans o 12 lokat. Na 14. miejscu, uplasował się Kubacki (136 metrów). Kolejną lokatę zajął Ziobro (127 metrów). Na więcej liczyliśmy również w przypadku Żyły, który po skoku na 131 metrów ukończył zawody na 10. pozycji. 135 metróów nie tylko nie pozwoliło Stochowi awansować, ale na dodatek spadł na piąte miejsce.

Po triumf sięgnął Andreas Wellinger. Reprezentant gospodarzy o 0,3 pkt. wyprzedził Stefana Krafta (135,5 metrów), a Manuela Fettnera o 1,3 pkt.