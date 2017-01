Jurek: Najsłabszą stroną rządu jest kierownictwo partii rządzącej, które dostarcza problemów

Marek Jurek, który startował do Parlamentu Europejskiego z list Prawa i Sprawiedliwości ocenił działalność rządu w ostatnich kilku miesiącach. Zdaniem polityka Prawicy Rzeczpospolitej „program >>500 plus<< to dobra rzecz, a program >>Mieszkanie plus<< to dobra obietnica”. – Kryzys demograficzny zaczął się gdzieś około roku 92. Już było to wyraźne załamanie. Potem cały czas postępował. Gdyby 10 lat temu podjęto taką decyzję, to tego kryzysu demograficznego, który dziś zagraża naszej gospodarce nie byłoby – tłumaczył. Zdaniem Jurka wiele uchybień można zaobserwować w działalności ministerstwa zdrowia. Polityk najlepiej ocenił minister Elżbietę Rafalską oraz ministra Mariusza Błaszczaka za Światowe Dni Młodzieży.

„Liczę na interwencję prezydenta przeciwko tej sprawie”

W opinii europosła „najsłabszą stroną rządu jest tak naprawdę kierownictwo partii rządzącej, które dostarcza problemów, bez których rząd naprawdę radziłby sobie lepiej i miałby jeszcze większe poparcie społecznie”. – Uważam, że takie wrzutki np. ostatnio ten pomysł zmienienia ordynacji samorządowej, likwidowanie okręgów jednomandatowych to jest kompletny absurd. Jak można w jednym tygodniu odbierać nagrodę „Człowieka Wolności”, zdając sobie sprawę, że w społeczeństwach pokomunistycznych mamy niedowład opinii publicznej i tak naprawdę tłumić inicjatywę społeczną na tym poziomie najniższym – zastanawiał się polityk Prawicy Rzeczpospolitej dodając, że „liczy na interwencję prezydenta przeciwko tej sprawie”. – Pamiętam wspaniałe wystąpienie prezydenta po pierwszej turze wyborów, kiedy zwracał się do Pawła Kukiza mówiąc: Tak, jednomandatowe okręgi wyborcze, to jest sprawa, o której trzeba bardzo dużo myśleć, o której trzeba dużo rozmawiać – przypomniał Marek Jurek.

„Okręgi jednomandatowe powinny być wprowadzone w całym samorządzie”

W opinii europosła „próba likwidacji jednomandatowych okręgów w wyborach do większości miast w Polsce, do gmin wiejskich, itd. to jest sprawa godna tego, żeby wystąpić w obronie”. – Uważam, że przede wszystkim okręgi jednomandatowe powinny być wprowadzone w całym samorządzie. Przyjdzie ostatni rok wyborczy i nie będzie można zmieniać ordynacji. W wyborach do sejmików wojewódzkich - to jest demontaż władzy central partyjnych nad rozdawaniem bardzo dużych pieniędzy w województwach. W wyborach do rad powiatów i oczywiście w wyborach do miast wojewódzkich. To jest realne budowanie opinii społecznej, ale w każdym razie jeśli będzie próba demontażu okręgów jednomandatowych tam, gdzie istnieją, to będziemy ich zdecydowanie i wszystkimi środkami bronić – zapowiedział Marek Jurek.