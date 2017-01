Likwidacja JOW-ów i dłuższa kadencja? PiS planuje kolejne zmiany w wyborach

W rozmowie z RMF FM Adam Lipiński, pełnomocnik rządu Beaty Szydło ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania poinformował, że są postulaty, żeby zlikwidować JOW-y, ale jak podkreślił, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Jarosław Krajewski z PiS mówił z kolei o poważnych problemach w samorządach, jeśli chodzi o JOW-y. – Dlatego przy zmianie ordynacji wyborczej trzeba ocenić, jak się sprawdziły i podjąć odpowiednią decyzję – przekonywał.

Według RMF FM, PiS dąży do tego, aby kadencja prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych trwała 5 lat. Ma to być rekompensata za zasadę dwukadencyjności, która również ma zostać wprowadzona.

Celem PiS „głęboka przebudowa Polski”

Przygotowania do wyborów samorządowych to jeden z głównych tematów w partii rządzącej, o czym ostatnio mówił Jarosław Kaczyński w Rzeszowie, podczas spotkania z działaczami Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu. Polityk poinformował, że to co czeka PiS za 20 miesięcy to kampania w wyborach samorządowych i cały cykl kolejnych wyborów. Prezes PiS podkreślił, że celem jego partii jest głęboka przebudowa Polski. – Jeżeli chcemy zmieniać Polskę, to musimy ją zmieniać także od dołu, na poziomie samorządowym – wyjaśnił Kaczyński.