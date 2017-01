Andrzej Duda jak żołnierz. Założył hełm i chwycił za karabin

– Dziś fizycznie Sojusz jest obecny w Polsce, to niezwykle istotne, historyczne wydarzenie. Z mojej perspektywy to przełomowa chwila – mówił Andrzej Duda. – Wierzę, że każdy dzień współdziałania wojsk amerykańskich i polskich będzie budował strefę bezpieczeństwa – dodał.

Prezydent sam miał okazję zetknąć się z uzbrojeniem, które będzie wykorzystywane podczas polsko-amerykańskich szkoleń wojskowych. Na zdjęciach, które opublikowano w sieci widać, jak Andrzej Duda w wojskowym hełmie i goglach razem z żołnierzami zapoznaje się ze sprzętem.

Amerykańscy żołnierze w Polsce

Amerykańscy żołnierze, którzy stacjonują w Polsce zostali oficjalnie powitani w naszym kraju 14 stycznia. Wchodzą oni w skład Trzeciej Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT – ang. Armored Brigade Combat Team), która wchodzi w skład 4. Dywizji Piechoty US Army na co dzień stacjonującej Fort Carson w stanie Kolorado, dotarli już do Polski. W skład sił przerzuconych do Europy Środkowej i Wschodniej wchodzą 446 pojazdy gąsienicowe, 907 pojazdów kołowych oraz 650 kontenerów. Mundurowi zostaną dyslokowani w kilku lokalizacjach na terenie Polski oraz przerzuceni do państw bałtyckich.