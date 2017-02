Projekt ustawy o KRS autorstwa PiS. „Stuprocentowe upolitycznienie”

Krajowa Rada Sądownictwa odniosła się do projektu ustawy o KRS autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak mówił rzecznik prasowy KRS Waldemar Żurek, rada wskazała szereg punktów, które powodują, że projekt jest niezgodny z konstytucją. W 20-stronnicowym stanowisku podkreślono, że projekt "w rażący sposób narusza normy konstytucji" i zmierza do wprowadzenia do systemu prawnego rozwiązań, które stanowią realne zagrożenie dla ochrony praworządności i praw wolności człowieka i obywatela.

Jak zaznaczył Marcin Warchoł, KRS nie jest organem, który orzeka i wymierza sprawiedliwość. Jak mówił jest to organ administrowania. – A jak ono wyglądało? Sytuacje z przeszłości jasno to pokazują – stwierdził.

Według wiceministra, należy przyjrzeć się wyborom do KRS-u. – Kurialność, swoiste kurie, czyli 9 tys. sędziów sądów okręgowych i rejonowych jest reprezentowana przez ośmiu przedstawicieli, podczas gdy środowisko sądów apelacyjnych przez dwóch przedstawicieli. To pokazuje kto się tam dostawał, to pokazuje, że brakowało jasnych kryteriów naboru do zawodu sędziego, ścieżki awansowej, czy rozdysponowywania czasu pracy – mówił i dodał, że sami sędziowie mówią o nepotyzmie.

Biorący udział w rozmowie Marcin Święciciki z Platformy Obywatelskiej stwierdził, że choćby ze względu na kadencję KRS, propozycja reform jest nierekonstytucyjna. – To tak jakby ustawą zmieniać kadencję prezydenta, prezesa NIK, czy RPO. Nie można jej ustawą skrócić – zaznaczył.

Podobne zdanie miał Tomasz Rzymkowski z Kukiz'15. – Stuprocentowe upolitycznienie. To jest moim zdaniem kompletnie niezgodne z konstytucją. To jest łup większości, która rządzi – mówił.