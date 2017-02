Warszawa zamieni się w megamiasto. PiS przygotowało projekt ustawy. Poznaj szczegóły

Warszawa miałaby powiększyć się m.in. o miejscowości takie jak: Łomianki, Zielonka, Jabłonna, Marki, Lesznowola, Stare Babice czy Michałowice. Niewykluczone, że w aglomeracji znajdą się także dalej położone miejscowości jak Wołomin czy Otwock.

Z ustaleń dziennikarzy portalu wynika, że PiS teraz zajmuje się typowaniem poszczególnych rejonów. Projekt ma zostać uchwalony przed wyborami samorządowymi. Istotne jest to, że powiększenie aglomeracji warszawskiej o 18 nowych gmin spowoduje także większe szanse Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych. Dlaczego? Ponieważ większość mieszkańców podwarszawskich miejscowości to sympatycy tej partii. Nowa ustawa zakłada ponadto rozdzielenie kompetencji miedzy gminy i powiat. Ponadto efektem ustawy o aglomeracji warszawskiej byłaby także zmiana okręgów wyborczych do Sejmu i Senatu.

Zapowiedź zmian w ustawie warszawskiej pojawiła się już w kwietniu 2016 r. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak mówił, że pojęcie metropolii wypełnia także Warszawa, prezentując przepisy o związku metropolitalnym dla Górnego Śląska. – Mamy ustawę o ustroju miasta stołecznego, ona będzie poprawiana, będą propozycje w tej dziedzinie – zapowiedział.