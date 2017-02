Wiemy, kto tymczasowo zastąpi generała Mieczysława Gocuła

Bochenek podkreślił, że gen. Michał Sikora jest zastępcą, więc to on będzie pełnił w zastępstwie obowiązki gen. Gocuła. – Jest ciągłość. Natomiast poczekajmy, ci panowie pracowali bardzo długo ze sobą – dodał.

Przypomnijmy, że Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Gocuł z końcem stycznia zakończy służbę wojskową. Ostatnio opublikowano pożegnalne podziękowanie generała. Nie wskazuje on jednak przyczyny swojego odejścia.





Pismo do żołnierzy, pracowników wojska, weteranów i kombatantów oraz rodzin wojskowych, zostało opublikowane w piątek na stronie internetowej SG WP i jest opatrzone datą 31 stycznia 2017 r. „Dobiega końca służba pełniona przeze mnie na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednocześnie 31 stycznia 2017 roku zakończę zawodową służbę wojskową i pożegnam się z mundurem” – pisze.

„Wojsko Polskie tworzą ludzie. W mojej służbie zawsze kierowałem się przekonaniem, że to oni są najważniejsi. Na swojej żołnierskiej drodze spotkałem wielu znakomitych nauczycieli, dowódców, współpracowników oraz podkomendnych. Od wszystkich wiele się nauczyłem. Czerpałem z mądrości, inspiracji i rad w poszukiwaniu racjonalnych rozwiązań. Wszyscy utwierdzili mnie w przekonaniu, że służba wojskowa to odpowiedzialność, obowiązek, pokora i gotowość do poświęceń, również tych najwyższych” –pisze generał.

"Zjawiska zachodzące w świecie i środowisku bezpieczeństwa pokazują, jak trudno jest przewidywać bieg spraw. Dylematów do rozstrzygnięcia w przyszłości nie zabraknie. Jestem głęboko przekonany, że mój następca będzie mógł liczyć na Państwa pomoc w każdej sytuacji. Razem wykonacie najtrudniejsze zadania. Sprostacie wszelkim wyzwaniom. Zapewnicie Ojczyźnie bezpieczny, stabilny rozwój" – czytamy.