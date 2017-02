Rzecznik rządu jedno, prezydent drugie. Nowym szefem Sztabu Generalnego generał Leszek Surawski

Prezydent Andrzej Duda, który jest jednocześnie zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, na podstawie art. 134 ust. 3 konstytucji podjął decyzję o mianowaniu generała Leszka Surawskiego na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednocześnie prezydent odwołał z zajmowanego stanowiska dotychczasowego Szefa Sztabu Generalnego WP generała Mieczysława Gocuła.

Leszek Surawski pełni służbę od 1980 roku. Rozpoczynał w latach 1980-1984 w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Od maja 2002 roku do września 2005 roku był szefem Wydziału Operacyjnego G-3 Dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu, a następnie pełnił obowiązki zastępcy szefa sztabu Międzynarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku. W 2008 roku Lech Kaczyński mianował go na stopień generała brygady. Cztery lata później decyzją Bronisława Komorowskiego został generałem dywizji. 3 listopada 2016 roku Minister Obrony Narodowej wyznaczył generała Surawskiego na stanowisko I zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Michał Sikora jest zastępcą, więc to on będzie pełnił w zastępstwie obowiązki gen. Gocuła”

Kilka godzin wcześniej rzecznik rządu Rafał Bochenek w Radu ZET poinformował, że od środy 1 lutego gen. Michał Sikora zastąpi gen. Mieczysława Gocuła na stanowisku szefa Sztabu Generalnego.Bochenek podkreślił, że gen. Michał Sikora jest zastępcą, więc to on będzie pełnił w zastępstwie obowiązki gen. Gocuła. – Jest ciągłość. Natomiast poczekajmy, ci panowie pracowali bardzo długo ze sobą – dodał. Przypomnijmy, że Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Gocuł z końcem stycznia zakończy służbę wojskową. Ostatnio opublikowano pożegnalne podziękowanie generała. Nie wskazuje on jednak przyczyny swojego odejścia.

Generał Gocuł żegna się z mundurem



Pismo do żołnierzy, pracowników wojska, weteranów i kombatantów oraz rodzin wojskowych, zostało opublikowane w piątek na stronie internetowej SG WP i jest opatrzone datą 31 stycznia 2017 r. „Dobiega końca służba pełniona przeze mnie na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednocześnie 31 stycznia 2017 roku zakończę zawodową służbę wojskową i pożegnam się z mundurem” – pisze.

„Wojsko Polskie tworzą ludzie. W mojej służbie zawsze kierowałem się przekonaniem, że to oni są najważniejsi. Na swojej żołnierskiej drodze spotkałem wielu znakomitych nauczycieli, dowódców, współpracowników oraz podkomendnych. Od wszystkich wiele się nauczyłem. Czerpałem z mądrości, inspiracji i rad w poszukiwaniu racjonalnych rozwiązań. Wszyscy utwierdzili mnie w przekonaniu, że służba wojskowa to odpowiedzialność, obowiązek, pokora i gotowość do poświęceń, również tych najwyższych” –pisze generał.