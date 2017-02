„Program Plagiat+?”. PSL kpi z działań PiS i wypomina „pożyczenie” pomysłów

– Poza programem Rodzina 500+ i Mieszkanie+ rząd inwestuje w żłobki w ramach inicjatywy Maluch+ – mówiła premier Beata Szydło w Stalowej Woli, gdzie wraz z minister Elżbietą Rafalską otwierała Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli. Jak zaznaczyła, na program rząd przeznaczy ponad 500 mln zł. Premier nie wspomniała jednak, że inicjatywa "Maluch" była dziełem resortu pracy i polityki społecznej w czasach, gdy na jego czele stał Władysław Kosiniak-Kamysz. Ludowcy we wtorkowym komunikacie upomnieli się o prawa autorskie do programu.

„Magiczny ołówek” PiS?

„Politycy PiS wpadli na pomysł jak w ekspresowym tempie tworzyć własne programy społeczne. Koncepcja jest doprawdy innowacyjna i zapewne wymagała wielodniowych narad w gronie najwybitniejszych umysłów z ul. Nowogrodzkiej. Do istniejących i działających już od lat programów, politycy PiS dorysowują plus!” – stwierdzają ludowcy, nawiązując do nazw programów typu „Rodzina 500+”, „Mieszkanie+”, czy właśnie „Maluch+”.

Polskie Stronnictwo Ludowe kpi z działania rządu, który „plusuje wszystko, co wpadnie mu z w ręce”. „W ten sposób istniejący od 2011 roku program >>Maluch<< przygotowany przez resort, którym kierował Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, jak za pomącą magicznego ołówka zmienił się w program >>Maluch +<<. Dostawienie plusa tak wycieńczyło intelektualnie PiS-owskich ekspertów, że dalej nie chcieli się zagłębiać w nieswoim programie. Dzięki temu niczego w nim nie zmienili, co gwarantuje jego dalsze skuteczne działanie” – tłumaczy PSL. – To jedno wielkie kłamstwo. Może to początek programu „PLAGIAT plus”? Rządzący mają wiele materiału do skopiowania z działalności ówczesnego ministra pracy, Władysława Kosiniaka-Kamysza i całego PSL – mówił Jakub Stefaniak, rzecznik ludowców.

Senior plus

Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza przypomina, że w 2015 roku, w porównaniu do 2011, liczba żłobków wzrosła 4-krotnie. PSL zaznacza też, że nie pierwszy raz PiS korzysta z pracy poprzedników – „zaplusowany” miał zostać także program „Senior”, który powstał za czasów Kosiniaka-Kamysza w resorcie pracy.