Afera ws. reprywatyzacji działek przy pl. Defilad w Warszawie. Zarzuty dla pięciorga zatrzymanych

W poniedziałek 30 stycznia funkcjonariusze CBA działając na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zatrzymali 5 osób: znanego warszawskiego adwokata Roberta N., byłego zastępcę Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Jakuba R., rodziców byłego urzędnika – Wojciecha R. i Alinę D. oraz Marcina L.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, pomiędzy majem 2012 roku a grudniem 2013 roku warszawski adwokat Robert N. obiecał korzyść majątkową o wartości 2 milionów 500 tysięcy złotych ówczesnemu Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Jakubowi R. Miała ona zostać przekazana w zamian za wydanie korzystnych dla adwokata decyzji dotyczących działek w prestiżowym centrum Warszawy przy pl. Defilad 1.

Zarzuty dla zatrzymanych

We wtorek zatrzymanym zostały postawione zarzuty. „Warszawski adwokat Robert N. jest podejrzany o dokonanie wspólnie z pozostałymi podejrzanymi oszustwa na szkodę spadkobierców po polskim generale. Na skutek oszukańczych działań podejrzanych pokrzywdzeni doznali szkody w łącznej wysokości 27 milionów 31 tysięcy złotych” – informuje Prokuratura Krajowa. Mężczyzna może spędzić w więzieniu do 10 lat.

Adwokatowi Robertowi N. prokurator zarzuca także udzielenie warszawskiemu urzędnikowi Jakubowi R. korzyści majątkowej w wysokości 2 milionów 500 tysięcy złotych. Chodzi o przestępstwo z art. 229 par. 3 i 4 kodeksu karnego. Grozi za nie kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Robert N. jest podejrzany również o podrobienie dokumentu pełnomocnictwa, a następnie przekazanie go innemu adwokatowi – podejrzanej Alinie D, która posłużyła się nim w postępowaniu spadkowym przed sądem w Warszawie. Za przestępstwo z art. 270 par. 1 kodeksu karnego grozi mu kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Były Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Jakub R. jest podejrzany o przyjęcie od adwokata Roberta N. korzyści majątkowej w wysokości 2 milionów 500 tysięcy złotych. Za przestępstwo to, z art. 228 par. 3 i 5 kodeksu karnego, grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Jest on także podejrzany o dokonanie takiego samego oszustwa jak podejrzany adwokat Robert N., które zostało popełnione na szkodę spadkobierców po polskim generale.

Pomagali rodzice urzędnika

Rodzicom byłego warszawskiego urzędnika – Wojciechowi R. i Alinie D. prokurator zarzuca dokonanie wspólnie z pozostałymi podejrzanymi oszustwa na szkodę spadkobierców po polskim generale. Dodatkowo Alina D. jest podejrzana o to, że działając wspólnie z podejrzanym Robertem N., jako adwokat i pełnomocnik procesowy jednej ze spadkobierczyń, w postępowaniu spadkowym przedłożyła w warszawskim sądzie pełnomocnictwo, które podrobił Robert N. Za to przestępstwo, z art. 270 par. 1 kodeksu karnego, grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Zarzut oszustwa wielkiej wartości popełnionego na szkodę spadkobierczyni po polskim generale został również ogłoszony podejrzanemu Marcinowi L.