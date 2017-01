Neumann przegrał z Szałamachą 10 tys. złotych? Polityk PO nie składa broni

W trakcie debaty w Sejmie w grudniu 2015 roku Paweł Szałamacha zapewniał: – Co do deficytu w wysokości 54 mld złotych i ryzyk związanych z przekroczeniem tego pułapu, jestem w stanie zagwarantować, że deficyt na 2016 rok nie przekroczy 54 mld złotych. Stwierdził też, że jest w stanie założyć się ze Sławomirem Nemannem z PO, ręcząc własnymi pieniędzmi. – Jeśli wysokość deficytu przekroczy to, co zaplanowaliśmy, to wpłacę na rzecz budżetu państwa 10 tysięcy złotych. Jeśli tak się nie stanie, to niech przewodniczący Neumann wpłaci taką kwotę – przedstawił propozycję. Przewodniczący klubu PO zaproponował, by zakład rozszerzyć o kwestię dochodów na poziomie co najmniej 313 mld złotych. Stawką było 10 tys. złotych, którą przegrany miał wpłacić na rzecz Skarbu Państwa.

We wtorek 31 stycznia ministerstwo finansów zaprezentowało wstępne wyliczenia dotyczące wykonania budżetu. Wynika z nich, że wg szacunkowych danych dochody za rok 2016 wyniosły 314,6 mld złotych, zaś deficyt - 46,3 mld złotych.

„MF dobrze wykonało swoje obowiązki; zapewniło wiarygodność finansową kraju, finansowanie programu 500+, pieniądze na budowę dróg żelaznych i asfaltowych, modernizację armii. Rozpoczęliśmy proces odbudowy dochodów RP. Podziękowania należą się zarówno podatnikom jak i pracownikom skarbówki. Zapraszam pana przewodniczącego Neumanna do wypełnienia zakładu zawartego 30 grudnia 2015. Przegrywający płaci 10 tys. zł do budżetu państwa” – skomentował na Facebooku były minister finansów w rządzie PiS.

Na Twitterze odpowiedział mu Sławomir Neumann. „Panie Ministrze zakład był o poziom dochodów podatkowych” - podkreślił szef klubu PO. Zapowiedział też, że wykonanie budżetu sprawdzi i zaprezentuje Szałamasze „szczegółową analizę poszczególnych niezrealizowanych pozycji”.„Wtedy pogadamy” – stwierdził na koniec polityk.