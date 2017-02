Nieoficjalnie: Nominacja dla WOŚP do Pokojowej Nagrody Nobla potwierdzona

Statut Fundacji Noblowskiej wskazuje, iż kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla mogą zgłaszać m.in. profesorzy. Z takiego prawa skorzystał prof. Adam Grzegorczyk, który w porozumieniu z organizacjami społecznymi złożył wniosek o przyznanie nagrody Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. O takim pomyśle mówiła również posłanka Nowoczesnej Joanna Schmidt. – WOŚP świetnie mieści się w pewnym kanonie instytucji czy też osób, które były nagradzane Noblem. Z jednej strony jest to duże wydarzenie o charakterze społecznym, a z drugiej strony wydarzenie, które boryka się z przeciwnościami natury politycznej. To daje Wielkiej Orkiestrze duże szanse, by przynajmniej powalczyć o tę nagrodę – mówił w rozmowie z Interią prof. Adam Grzegorczyk.

Jak podaje portal Interia.pl, Instytut Nobla miał zatwierdzić kandydaturę WOŚP. Spośród tego grona zostanie wybrany laureat nagrody. – Czeka nas teraz ogromna praca polegająca na pozyskaniu wsparcia dla tej kandydatury, brzydko mówiąc na lobbowaniu za tą kandydaturą, by potraktowano ją poważnie i by miała szanse na zwycięstwo – tłumaczył inicjator pomysłu. Prof. Adam Grzegorczyk przyznał, iż ma nadzieję, że WOŚP będzie mogło liczyć na poparcie różnych osób i środowisk również za granicą. Prof. Grzegorczyk zaznaczył jednak, iż nie chodzi o polityków, ponieważ ich włączenie się w akcję mogłoby tylko zaszkodzić WOŚP.