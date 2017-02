Metropolia warszawska. „To Lech Kaczyński powiedział, że należy Warszawę wydzielić”

– To śp. prezydent Lech Kaczyński powiedział, że należy Warszawę wydzielić z woj. mazowieckiego, dlatego, że to bogata aglomeracja – podkreślił marszałek Karczewski. Jak zaznaczył dalej, mieszkańcy Warszawy mają „nieporównywalnie wyższy poziom życia”. – To nie jest kwestia wskaźników, a nierównomiernego rozwoju – dodał.

Karczewski zaprzeczył, jakoby plany dotyczyły powstania nowej ustawy metropolitalnej. – Nie mówimy o nowej ustawie metropolitalnej, tylko w tej chwili o bardzo nierównomiernym województwie mazowieckim – zapewnił. Jego zdaniem, plany wciągnięcia do Warszawy ościennych miejscowości nie są niczym nowym i Prawo i Sprawiedliwość już wcześniej prezentowało je przy okazji prezentowania programu wyborczego.

W ocenie Karczewskiego, nowelizacja jest zasadna ze względu na różny poziom życia w Warszawie i w miejscowościach ościennych. Podkreślił, że ważne są kwestie jak dostępność do kultury i sztuki, kształcenia dzieci i służby zdrowia. – To olbrzymia ilość problemów, które można rozwiązać przez stworzenie metropolii, wydzielenie Warszawy z województwa mazowieckiego. To bardzo dobry kierunek. Stworzenie dużej metropolii jest absolutnie dobre – dodał.

Przypomnijmy, we wtorek do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Autorem jest Prawo i Sprawiedliwość. Projekt zakłada utworzenie na obszarze tworzącym metropolię warszawską, nowego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym. Będą one realizować zadania powiatowe i zadania związane z funkcjami metropolitalnymi w obszarze zagospodarowania przestrzennego, koordynacji i zadań publicznych w gminach czy transportu. Dotychczasowe miasto na prawach powiatu - Warszawa - otrzyma status gminy miejskiej o nazwie gmina Warszawa, z podziałem na dzielnice.