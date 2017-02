Kadrowe trzęsienie ziemi w polskiej armii. „To nic nadzwyczajnego”

– Niektórzy odeszli, bo chcieli, innym podziękowano za pracę, a jeszcze inni wkroczyli w wiek, w którym już nie mogli pełnić obowiązków – powiedział Paweł Soloch. Radiowa Trójka przypomina, że w ubiegłym roku z polskiej armii odeszło 20 generałów i 250 pułkowników.

Szef BBN zapewnił, że w międzyczasie mianowano nowych oficerów i generałów. Dodał również, że za poprzednich rządów skala redukcji armii była wielokrotnie większa. Soloch wyjaśnił ponadto, że obecny rząd podejmuje reformy, które mają doprowadzić do zwiększenia liczebności wojska, jego modernizacji i zmiany systemu dowodzenia.

Szef BBN zdradził również, czy Antoni Macierewicz uzgadnia z prezydentem nazwiska nowych dowódców. – Prezydent również z ministrem konsultuje te propozycje, które rozważa – poinformował.

Zamieszanie z powołaniem Szefa Sztabu Generalnego WP

We wtorek 31 stycznia prezydent Andrzej Duda wręczył akt nominacji na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego WP generałowi Leszkowi Surawskiemu. Kilka godzin wcześniej rzecznik rządu Rafał Bochenek w Radu ZET poinformował, że od środy 1 lutego gen. Michał Sikora zastąpi gen. Mieczysława Gocuła na stanowisku szefa Sztabu Generalnego. Bochenek podkreślił, że gen. Michał Sikora jest zastępcą, więc to on będzie pełnił w zastępstwie obowiązki gen. Gocuła. – Jest ciągłość. Natomiast poczekajmy, ci panowie pracowali bardzo długo ze sobą – dodał. Przypomnijmy, że Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Gocuł z końcem stycznia zakończy służbę wojskową. Ostatnio opublikowano pożegnalne podziękowanie generała. Nie wskazuje on jednak przyczyny swojego odejścia.