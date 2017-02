Szydło: Strategia ministerstwa rozwoju nie spełnia oczekiwań. „Najważniejsza strategia PiS musi być perfekcyjna”

– Nie przyjęliśmy wczoraj tego dokumentu ze względu na to, że pewne poprawki jeszcze będą naniesione. On wymagał jeszcze doprecyzowania. Ja również zgłosiłam kilka zastrzeżeń. Natomiast mogę powiedzieć, że kształt tego dokumentu, który został przedstawiony wczoraj, nie ulegnie zmianie – mówiła na konferencji prasowej Beata Szydło. Oświadczyła, że strategia autorstwa minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki „nie spełniała do końca jej oczekiwań”. – To jest najważniejsza strategia, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowuje. I ona musi być perfekcyjna – mówiła.

Na zastrzeżenia premier Szydło odpowiedział wywołany do tablicy minister. – Była to podsumowująca dyskusja i uzgodniliśmy, że po paru poprawkach - bardziej powiedziałbym redakcyjnych, w jednym, dwóch miejscach może merytorycznych, co do których premier poprosiła, żebyśmy uzgodnili je do końca - wprowadzamy to za kilka dni na posiedzeniu Rady Ministrów – zapewniał. – I oczywiście to decyzja Rady Ministrów, ale jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że wszystko będzie zatwierdzone jeszcze przed oficjalną rocznicą ogłoszenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tutaj bardzo pozytywnie to wszystko przebiega – uspokajał Morawiecki.

Rząd zatwierdzi Strategię ws. Odpowiedzialnego Rozwoju

Przypomnijmy, że 16 lutego Rada Ministrów przyjęła „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, który przewiduje wsparcie rozwoju firm, ich produktywności i ekspansji zagranicznej oraz równomierny rozwój całego kraju. Wśród celów na 2020 r. znalazło się osiągnięcie 79 proc. unijnej średniej w zakresie PKB per capita (wobec 68 proc. w 2014 r.). Morawiecki zapowiadał wówczas, że plan ma charakter kierunkowy, a rząd będzie sukcesywnie realizował zapowiedziane projekty.

Według Planu, cele, które stawia sobie rząd na 2020 r. to m.in.:wzrost inwestycji do poziomu ponad 25 proc. PKB, wzrost udziału nakładów na B+R do poziomu 2 proc. PKB (z 0,8 proc. obecnie), wzrost liczby średnich i dużych przedsiębiorstw do ponad 22 tys., więcej polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (wzrost o 70 proc.), a także wzrost produkcji przemysłowej wyższy od wzrostu PKB oraz PKB per capita Polski na poziomie 79 proc. średniej unijnej. Nowy model rozwoju będzie oparty na pięciu filarach - będą to: reindustralizacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i regionalny.