Były premier o Wałęsie: Trudno powiedzieć, że to moralne zwycięstwo

– Trudno powiedzieć, że to moralne zwycięstwo, to smutna sprawa – mówił były premier, odsunięty od władzy podczas tak zwanej „nocnej zmiany”. – Jest w tej chwili pewna ilość osób dla której to w ogóle nie ma znaczenia. Są to osoby głęboko zaangażowane w dzisiejszy spór polityczny. Osoby te uważają, że Wałęsa jest po ich stronie i na to nie zwracają uwagi. To oczywiście postawa mniejszościowa i z czasem będzie się kruszyła. Dzisiaj jednak będzie argumentem skłaniającym Wałęsę do uważania, że nic się takiego nie stało – wskazywał.

Według Olszewskiego współpraca Wałęsy ze służbami w latach 70-tych musiała odbić się na jego dalszej działalności. – Oczywiście, że to wpływało na jego działanie. Pytanie - w jaki sposób? Trudno przyjąć, że to nie ma związku z jego postawą jako prezydent, który w gruncie rzeczy podejmował decyzje wspierające w tym zakresie, chroniące obóz postkomunistyczny. Ściślej biorąc chodzi o pozostałości po bezpiece. Jego weto w kwestii emerytur ubeckich było w oczywistym związku z jego przeszłością – przekonywał.

Były premier wypowiedział się także na temat problemów z przedstawianiem postaci Wałęsy zagranicą. – Nie ma powodu, żeby prowadzić jakąś specjalną akcję propagandową, czy uświadamiającą o tych fragmentach życia Wałęsy. Nie ma też powodu i to byłoby bezcelowe i śmieszne, gdybyśmy to ukrywali, żeby nie zaszkodzić jego międzynarodowej pozycji, która powiedzmy sobie szczerze jest mocna. To jednak noblista, znane nazwisko, związane z Polską, traktowane jako symbol „Solidarności”. To niestety dzisiaj jest smutne dla związku – powiedział.