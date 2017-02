Generał Jan Śliwka zastąpił generała Mirosława Różańskiego. Tymczasowo

W komunikacie resortu obrony wskazano, że powierzenie pełnienia obowiązków DGRSZ generałowi Janowi Śliwce oznacza zachowanie ciągłości dowodzenia w Wojsku Polskim. Generał od stycznia 2016 roku był zastępcą generała Mirosława Różańskiego, który na własną prośbę został z dniem 31 stycznia odwołany z pełnionego stanowiska.

Przypomnijmy, generał Mirosław Różański, który jako pierwszy w historii sprawował funkcję Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych powstałą w wyniku reformy dowodzenia, poprosił o zwolnienie ze stanowiska w połowie grudnia 2016 roku, na dwa lata przed upływem ustawowo założonej kadencji. Według nieoficjalnych informacji podawanych przez radio RMF FM miała być niezgoda na politykę kadrową w armii. Ponadto chodziło również o przeniesienie batalionu pancernego z Żagania do Wesołej. Różański nie godził się też na korekty planu modernizacji technicznej armii.

W biogramie zamieszczonym na stronach internetowych MON oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych można przeczytać, że gen. dyw. pil. Jan Śliwka jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Następnie służył w 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku. Od 1997 do 1999 roku był dowódcą tej jednostki. Następnie, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Sił Powietrznych w Maxwell w USA został skierowany do 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, gdzie dosłużył się funkcji dowódcy. W październiku 2005 roku otrzymał nominację na generała brygady i został szefem sztabu - zastępcą Dowódcy 3 Korpusu Obrony Powietrznej. W czerwcu 2006 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy Dowódcy Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (CAOC-1) w Finderup (Dania), które zajmował do czerwca 2010 roku. Od 2011 roku generał Śliwka jest generałem dywizji. Od 1 stycznia 2014 roku zajmował stanowisko Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 26 stycznia 2016 roku generał dywizji pilot Jan Śliwka objął stanowisko zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Generał Śliwka jest pilotem klasy mistrzowskiej i instruktorem oblatywaczem na TS-11 Iskra, MiG-21UM, MiG-21M, MiG-21MF.