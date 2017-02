Projekt zakłada utworzenie na obszarze tworzącym metropolię warszawską nowego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym. Miałaby ona realizować zadania powiatowe i zadania związane z funkcjami metropolitalnymi w obszarze zagospodarowania przestrzennego, koordynacji i zadań publicznych w gminach czy transportu. Dotychczasowe miasto na prawach powiatu - Warszawa - otrzyma status gminy miejskiej o nazwie gmina Warszawa, z podziałem na dzielnice.

O zamiarach ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego krytycznie wypowiadał się Grzegorz Schetyna. – PiS nie potrafi wygrać wyborów w samorządzie – stwierdził.

– Głosami okolicznych gmin chce zdobyć władzę w Warszawie. To oszustwo polityczne – tłumaczył. Zaznaczył, że jego partia przygotowuje się do referendum samorządowego, co z kolei wiąże się z krytyką postulatu wprowadzenia dwukadencyjności w samorządach. Jak podkreślił Schetyna, zdaniem PO zastosowanie zasady kadencyjności w sposób wsteczny jest niezgodne z prawem.

– Ta dwukadecyjność wsteczna – jak ją nazywamy – jest absurdalna i niekonstytucyjna. Ona ma zmienić całą elitę samorządową, czyli sprawić, żeby nie mogli kandydować ci samorządowcy, którzy są wybierani z kadencji na kadencję i akceptowani – tłumaczył. Szef PO zaznaczył też, że jego ugrupowanie przygotowuje się przyspieszonych wyborów samorządowych.