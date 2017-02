PiS spieszy się z tzw. ustawą o dużej Warszawie. Po 2 dniach analiz projekt skierowano do I czytania w Sejmie

„Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, a także nie jest projektem ustawy wykonującej prawo UE” – czytamy w dwóch opiniach przedstawionych przez Biuro Analiz Sejmowych. Projekt zyskał akceptację wicedyrektora BAS Wojciecha Arndta. Obie opinie zostały dodatkowo opatrzone pieczątką świadczącą o „pilnym trybie” ich rozpatrywania.

Projekt zakłada utworzenie na obszarze tworzącym metropolię warszawską, nowego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym. Będą one realizować zadania powiatowe i zadania związane z funkcjami metropolitalnymi w obszarze zagospodarowania przestrzennego, koordynacji i zadań publicznych w gminach czy transportu. Dotychczasowe miasto na prawach powiatu - Warszawa - otrzyma status gminy miejskiej o nazwie gmina Warszawa, z podziałem na dzielnice.

Miasto stołeczne Warszawa obejmuje 33 gminy, w tym gminę Warszawa oraz gminy: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin - Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

Projekt ustawy PiS ma zostać uchwalony przed wyborami samorządowymi. Istotne jest to, że powiększenie aglomeracji warszawskiej o 18 nowych gmin spowoduje także większe szanse Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych. Dlaczego? Ponieważ większość mieszkańców podwarszawskich miejscowości to sympatycy tej partii. Nowa ustawa zakłada ponadto rozdzielenie kompetencji miedzy gminy i powiat. Ponadto efektem ustawy o aglomeracji warszawskiej byłaby także zmiana okręgów wyborczych do Sejmu i Senatu.