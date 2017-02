Były prezydent ostrzega przed pomysłami Ziobro. Wskazuje na zagrożenie dla obywateli

– Towarzystwo bierze się za nas wszystkich. Za normalność Polski. To jest jakiś pogłębiający się chaos i potrzeba rozbijania struktur ważnych z punktu widzenia funkcjonowania państwa demokratycznego. To, co może się zdarzyć w wymiarze sprawiedliwości, to zagrożenie dla fundamentów demokracji – powiedział Komorowski.

Były prezydent przypomniał także apel I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, która zaapelowała do środowiska sędziowskiego, by stanęli w obronie niezależności. – To jest dramatyczny apel. Takie apele nigdzie się nie zdarzają – wskazał Komorowski,

– Powinniśmy zdać sobie sprawę, ze pomysły pana Ziobro to dramatyczne pogorszenie jakości funkcjonowania polskiego sądownictwa i jego niezależności. Perspektywa upolitycznienia sądów. Pamiętamy, że w systemie komunistycznym i systemie totalitarnym innej barwy zawsze zaczynało się od upolitycznienia sądów. Wtedy z obywatelami można zrobić wszystko – podkreślił były prezydent i ostrzegł, że proponowane zmiany prowadzą do tego, że sprawy będą rozstrzygały „sądy politycznie motywowane i partyjnie sterowane”.