W żłobku na Pomorzu pojawiła się tablica na cześć Antoniego Macierewicza

Czarne to miasto położone w powiecie człuchowskim w województwie pomorskim. Od wtorku 31 stycznia rodzice mają możliwość wysłania swoich dzieci do jednego z najnowocześniejszych żłobków w Polsce. Bezpieczeństwa maluchów będzie bowiem pilnować specjalny system, którego instalacja kosztowała blisko milion złotych. W żłobku jest m.in. zaawansowany system sygnalizacji pożaru czy system telewizji dozorowej. Budynek został gminie przekazany przez Agencję Mienia Wojskowego podległą MON Agencja Mienia Wojskowego. Placówka powstała dzięki dofinansowaniu z programu „Maluch plus”, który ma wspierać inwestycje w żłobki oraz inne instytucje zajmujące się opieką nad dziećmi do lat 3.

Podczas oficjalnej uroczystości otwarcia żłobka, w której uczestniczyło m.in. wielu lokalnych polityków i duchownych, odsłonięto specjalną pamiątkową tablicę wykonaną z grafitu. Wyryto na niej napis: Żłobek gminny w Czarnem powstał w ramach realizacji resortowego programu >>Maluch<< przy wsparciu ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, Agencji Mienia Wojskowego oraz burmistrza Czarnego Piotra Zabrockiego. Nowa placówka została również poświęcona.