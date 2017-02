Co dalej z wielką Warszawą pomysłu Jacka Sasina? „Nikt nie zapytał mieszkańców o zdanie”

–Ten właściwie dekret czy ustawa autorstwa posła Sasina nie spełnia podstawowych zasad dobrej legislacji. Przede wszystkim jest to projekt poselski, czyli nie będzie konsultowany międzyresortowo, nie będzie też konsultowany, co najważniejsze, z mieszkańcami zarówno Warszawy, jak i gmin ościennych, a to ich dotyczy ta ustawa, dla nich ma być stworzona i ma ułatwić życie, natomiast nikt nie zapytał tych mieszkańców o zdanie, czy chcą, jakie mają oczekiwania, jak chcieliby, żeby taka metropolia została skonstruowana – wskazała Monika Rosa. Dodała, że 20 lutego w Sejmie Nowoczesna przeprowadzi konsultacje, a wcześniej przedstawiciele partii będą spotykać się z mieszkańcami dzielnic Warszawy oraz gmin wymienionych w ustawie.

Poza kwestią braku konsultacji, polityk Nowoczesnej wytknęła projektowi Jacka Sasina brak wpisanego weń mechanizmu finansowania metropolii, a także fakt, iż prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie równocześnie burmistrzem Warszawy w obecnym kształcie, co spowoduje sytuację, w której „mieszkańcy gmin ościennych, metropolii warszawskiej będą wybierali równocześnie burmistrza Warszawy, czyli tej Warszawy obecnej”.

Monika Rosa wskazała także,że pod projektem ustawy poza Jackiem Sasinem podpisał się tylko jeden poseł z Warszawy.