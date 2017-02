Halicki o pomyśle utworzenia „nowej Warszawy”: Ten projekt ma przenieść wyborców jak worek kartofli do stolicy

Projekt autorstwa PiS zakłada utworzenie na obszarze tworzącym metropolię warszawską, nowego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym. Będą one realizować zadania powiatowe i zadania związane z funkcjami metropolitalnymi w obszarze zagospodarowania przestrzennego, koordynacji i zadań publicznych w gminach czy transportu. Po ewentualnych zmianach Warszawa liczyłaby 33 gminy. Istotne jest to, że powiększenie aglomeracji warszawskiej o 18 nowych gmin spowoduje także większe szanse Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych. Dlaczego? Ponieważ większość mieszkańców podwarszawskich miejscowości to sympatycy tej partii. Andrzej Halicki zwrócił uwagę na fakt, iż pod projektem oprócz posła sprawozdawcy Jacka Sasina podpisał się tylko jeden poseł z okręgu warszawskiego.

– PiS chce ubezwłasnowolnić zarząd Warszawy, mówiąc wprost, i stworzyć mechanizm blokowania decyzji prezydenta Warszawy i zarządu Warszawy poprzez radę, która składa się z 50 osób, gdzie dwa razy więcej reprezentantów mają gminy położone dookoła Warszawy – tłumaczył polityk PO dodając, że„trzeba współpracę gmin i Warszawy wspomagać, natomiast ten projekt, nie służy temu w praktyce, służy zupełnie czemuś innemu”.

Zapytany o możliwość stworzenia list z Nowoczesną, Andrzej Halicki stwierdził, iż „możliwe i nawet niezbędne są działania różnych środowisk ze sobą współpracujących po to właśnie, żeby warszawiacy mogli decydować o sobie, żeby warszawiacy decydowali także o ustroju miasta, jeżeli to jest kwestią sporną”. –Żeby więcej było demokracji, a nie centralizmu, który z Nowogrodzkiej podyktuje jak mamy żyć, co mamy robić w jedynie słusznym kierunku – wyjaśnił.

Halicki kandydatem na prezydenta Warszawy?

– Niczego nie wykluczam – powiedział szef mazowieckich struktur PO zapytany o to, czy będzie kandydował na prezydenta Warszawy. – Decyzję jako PO podejmiemy bardzo szybko. W ciągu kilku miesięcy. Ważne jest to w jaki sposób stworzymy koalicję środowisk, które chcą rozwoju Warszawy. Warszawiacy muszą decydować o sobie – zaznaczył.