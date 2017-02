Dwóch premierów, jedna wizja, wiele celów. Autobusy elektryczne w Polsce

Ogłosiłem program adresowany do samorządów. To program bezemisyjnego transportu miejskiego. Chcemy z (wice - red.)premierem Morawieckim tworzyć w Polsce autobusy elektryczne i tak ograniczać smog – podkreślił Gowin. Jak dodał, budowa autobusów to okres około dwóch lat. - W tym czasie polskie firmy: Newag, PESA, Solaris czy Ursus mogą wybudować takie autobusy. W niektórych miejscach na świecie już są polskie autobusy elektryczne – wskazał.

Wicepremier równocześnie podkreślał, że walka ze smogiem musi być prowadzono stopniowo ze względu na koszty finansowe i społeczne. – Mieszkańcy muszą mieć czas na przystosowanie się. Trudno, żeby z dnia na dzień mieszkańcy przebudowywali sobie domy. To ogromne koszty – wskazał Gowin, gdy mówił o problemie wydajności energetycznej budynków oraz wykorzystywaniu odpowiedniej jakości pieców. – Dlaczego wielu mieszkańców Krakowa i miejscowości obok pali dziwnymi rzeczami? Z biedy. Dzisiaj można z takimi zjawiskami walczyć takimi metodami, ale to jest społecznie trudne – ocenił.