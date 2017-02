Czerpali korzyści z prostytucji. Gang sutenerów rozbity

Po ponad rocznych, szeroko zakrojonych działaniach zarówno operacyjnych jak i procesowych, policjanci zebrali materiał dowodowy z którego wynika, że do wykorzystywania kobiet dochodziło na terenie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Funkcjonariusz zatrzymali trzy osoby, w tym dwóch obywateli Bułgarii w wieku 34 i 39 lat oraz 35-letnią kobietę, mających związek z tym przestępczym procederem. Podczas przeszukania lokali zajmowanych przez zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. nośniki pamięci i sprzęt komputerowy, także biżuterię i samochody o wartości ponad 100 tys. złotych.

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do prokuratury, gdzie usłyszały zarzuty ułatwiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez pokrzywdzone obywatelki Bułgarii i Polski, z czego sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu. 34 i 39-latek zostali we wtorek tymczasowo aresztowani na trzy miesiące przez sąd, 35-latka znajduje się pod policyjnym dozorem. Zatrzymanym grozi do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku.