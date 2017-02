Szydło w Gorzowie Wielkopolskim o strategii gospodarczej rządu

– Ta inwestycja na bazie najnowocześniejszych technologii w Polsce w branży to przykład tego, jak będziemy zmieniać polską gospodarkę i w którym kierunku będzie podążał polski przemysł – mówiła premier. – Takich przykładów mądrej polityki gospodarczej jest wiele i będzie więcej w kolejnych miesiącach – dodała.

Premier Beata Szydło przekonywała, że „gospodarka oparta o nowoczesne technologie w powiązaniu z bezpieczeństwem energetycznym to mądra strategia, którą rząd PiS realizuje konsekwentnie od samego początku”. Jak mówiła, rząd realizuje filozofię zawartą w „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Strategia ta zakłada m.in. reindustrializację oraz zrównoważony rozwój. – Polska polityka gospodarcza i odbudowa polskiego przemysłu dają szanse ośrodkom, które były dotąd zaniedbywane – podkreśliła.

W trakcie wizyty w województwie lubuskim premier złożyła kwiaty przed znajdującym się na terenie zakładu pomnikiem upamiętniającym powstanie gorzowskiej „Solidarności”. Zwiedziła również nową instalację i spotkała się z pracownikami elektrociepłowni.

Elektrociepłownia Gorzów to oddział PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Nowy blok w Elektrociepłowni Gorzów wybudowało konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Industrial Turbomachinery na podstawie kontraktu podpisanego w październiku 2013 r. Uruchomienie bloku znacznie ograniczy emisję szkodliwych spalin i pyłów do powietrza. Blok jest opalany głównie zaazotowanym gazem o cenach znacznie niższych w stosunku do gazu sieciowego. Gaz ten pochodzi m.in. z należącej do PGNiG kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego „Lubiatów” znajdującej się kilkadziesiąt kilometrów od Gorzowa Wielkopolskiego.