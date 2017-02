Programowanie zostanie polską specjalizacją narodową? Aż jedna trzecia Polaków to gracze

Branża gier wideo jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. W 2017 roku wartość globalnego rynku przekroczyć może 102 mld dolarów. Polska ma szansę w ciągu kilku najbliższych lat osiągnąć w nim 1 proc. udziałów.

Zwłaszcza, że polscy programiści są najlepsi na świecie. W Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej Polacy zdobyli 101 medali, co pod względem liczby krążków daje Polsce drugie miejsce, tuż za Chińczykami.

Według HackerRank, międzynarodowej firmy rekrutacyjnej, Polska jest jednym z trzech krajów, z których pochodzą najlepsi specjaliści od wytwarzania oprogramowania. – W branżę gier wideo zaangażowani są artyści, naukowcy i przedsiębiorcy. Jest tu miejsce także na państwo. Chcemy wspierać sektor gier i kierować precyzyjnie strumień pieniędzy tam, gdzie może przynieść najlepsze efekty – stwierdził wicepremier Jarosław Gowin.

„Gry wideo stają się naszym narodowym sportem”

Programuj.gov.pl to ponadresortowa inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji i Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową. Kampania ta ma zachęcić młodych ludzi i ich rodziców do programowania, a także pokazać, że tworzenie gier daje większą frajdę niż samo granie. – Skoro gry wideo stają się naszym narodowym sportem, to pójdźmy o krok dalej, zacznijmy tworzyć gry i dobrze na tym zarabiać – podkreślił wicepremier dodając, że „mamy wszelkie przesłanki, aby twierdzić, że branża gier wideo stanie się naszą specjalizacją narodową”. Wśród przesłanek polityk wymienił „świetne kadry, ogromne sukcesy komercyjne na rynku oraz szerszy, globalny kontekst, czyli dynamiczny rozwój branży gamingowej”. – Musimy jedynie zwiększyć skalowalność rodzimego rynku. Stąd też pomysł na ogólnopolską kampanię społeczną, zachęcającą do nauki kodowania, której hasło przewodnie brzmi „Robienie gier jest fajniejsze niż granie” – zaznaczył polityk.