Co najmniej 250 kobiet ofiarami gangu stręczycieli. Przestępcom pomagali policjanci

Śledztwo dotyczące handlu ludźmi prowadzi Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Dotychczas zarzuty popełnienia przestępstw, między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiono pięciu osobom. Cztery z nich zostały tymczasowo aresztowane. Postępowanie dotyczy także nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu CBŚP w Rzeszowie i Wydziału BSW Komendy Głównej Policji w Rzeszowie.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, grupa przestępcza, której dotyczy śledztwo, działała od listopada 2004 roku do chwili obecnej na terenie Polski i Ukrainy. Wskutek działań przestępców ucierpiało co najmniej 250 kobiet. Były one głównie narodowości ukraińskiej, ale także polskiej, białoruskiej i rosyjskiej.

Przeszukania i zatrzymania

Pod koniec stycznia funkcjonariusze ABW i Straży Granicznej przeszukali 18 miejsc na terenie Polski południowej i zatrzymali 7 osób. W czynnościach tych brało udział około 300 funkcjonariuszy. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także stręczycielstwa, sutenerstwa i kuplerstwa. Sąd, na wniosek prokuratora, tymczasowo aresztował 9 podejrzanych. Jeden z nich poszukiwany jest listem gończym.

To nie koniec sprawy

Prokuratorskie zarzuty w tej sprawie usłyszało już 14 osób. Wobec 12 z nich stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a dodatkowo jedna osoba poszukiwana jest listem gończym. Wobec jednego podejrzany prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze – 15 tysięcy złotych poręczenia majątkowego oraz zakaz opuszczania kraju. Wobec jednego podejrzanego odstąpiono od stosowania środków zapobiegawczych. Niewykluczone są zatrzymania kolejnych podejrzanych.