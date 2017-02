Andrzej Duda i prezydent Chorwacji zaprosili Trumpa do Polski. „Pojawił się temat Smoleńska”

Przywódcy Polski i Chorwacji mają nadzieję, że wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Polsce odbędzie się się podczas lipcowego „Szczytu Trójmorza”. Andrzej Duda wspólnie z prezydent Kolindą Grabar-Kitarović oficjalnie zaprosili 45. prezydenta USA do naszego kraju. W ich imieniu z przedstawicielami Białego Domu negocjował w czwartek 2 lutego Krzyszot Szczerski z Kancelarii Prezydenta RP. – Zaproszenie zostało przyjęte i teraz będziemy czekać na odpowiedź prezydenta Trumpa co do jego kalendarza – poinformował.

Te relacje Polski i USA z nową administracją bardzo się zaawansowały, to rzeczywiście dzisiaj jest już teraz dialog pełnowymiarowy. Gen. Flynn przekonał mnie o tym, ze polityka polsko-amerykańska z nową administracją będzie bardzo intensywna i istnieje duże wzajemne pole interesu polsko-amerykańskiego - dodawał Szczerski. Zapowiedział, że jednym z tematów rozmów będzie wrak rządowego tupolewa, którego Rosjanie nie oddali Polsce od 2010 roku. – Temat katastrofy smoleńskiej oczywiście pojawił się w mojej rozmowie. Ja ten temat podniosłem i przedstawiłem sytuację. Jako część problemu odbudowy zaufania pomiędzy polityką polską i polityką rosyjską. To rzeczywiście jest dzisiaj sprawa, która obciąża na tyle poważnie relacje nasze dwustronne, że powoduje, że powrót do polityki zaufania jest niemożliwy – tłumaczył.