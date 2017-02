Trump przyjedzie do Polski. „Oczekujemy na nowy program amerykańskiej polityki wizowej”

Przywódcy Polski i Chorwacji wspólnie zaprosili prezydenta USA Donalda Trumpa na lipcowy „Szczyt Trójmorza”. W imieniu Andrzeja Dudy oraz Kolindy Grabar-Kitarović zaproszenie przekazał minister Krzysztof Szczerski, podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. – Zaproszenie zostało przyjęte i teraz będziemy czekać na odpowiedź prezydenta Trumpa co do jego kalendarza – ogłosił w czwartek wieczorem. Jak zapowiedział podczas konferencji prasowej, jednym z tematów rozmów będą wizy dla Polaków, podróżujących do Stanów Zjednoczonych.

– Jesteśmy dzisiaj wszyscy przed pewnym kompleksowym przeglądem polityki imigracyjnej do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy tego oczekują także tutaj w Waszyngtonie – zapewniał Krzysztof Szczerski. – Będziemy oczywiście tradycyjnie postulowali o to, żeby przy nowej ocenie partnerów zewnętrznych, jeśli chodzi o przyjazdy do Ameryki, Polska znalazła się po stronie krajów, które przywożą do Ameryki wyłącznie rozwój i szanse, a nie zagrożenia – mówił.

– To jest dzisiaj raczej nie kwestia decyzji punktowych dotyczących Polski. Wszyscy wspólnie oczekujemy na nowy program polityki wizowej amerykańskiej, który mam nadzieję z punktu widzenia polskiego będzie dużo bardziej korzystny – podkreślał prezydencki minister.