Czy lotnisko im. Wałęsy powinno zmienić patrona? Członek rządu odpowiada

We wtorek 31 stycznia w siedzibie IPN zaprezentowano opinię biegłych, z której wynika, że odręczne zobowiązanie współpracy z SB zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze doniesienia historyków, m.in. Sławomira Cenckiewicza (obecnie członka Kolegium IPN), który w opublikowanej w 2008 roku książce, które współautorem jest Piotr Gontarczyk, dowodził, że Lech Wałęsa to TW „Bolek”. Sam były prezydent wielokrotnie zaprzeczał, jakoby współpracował z SB i twierdził, że podpisy pod dokumentami znalezionymi w domu Czesława Kiszczaka, zostały sfałszowane. Ponieważ taką wersję (która okazała się nieprawdziwa - red.), przedstawił przed prokuratorem, mogą go czekać konsekwencje prawne

Komentując sprawę Lecha Wałęsy, Jarosław Sellin stwierdził, że jest to postać dramatyczna, która odegrała jednak znaczącą rolę w historii Polski. – Wydaje mi się, że po tym ujawnieniu tych wszystkich dramatycznych faktów z lat 70., na nowo trzeba będzie chyba pisać historię Solidarności, historię prezydentury Lecha Wałęsy, bo można sobie zadawać pytania, czy różne decyzje, które Lech Wałęsa wtedy podejmował, lepsze lub gorsze, nie były uwikłane w pamięć samego Lecha Wałęsy o tym, co o nim wiedzą – zaznaczył wiceminister kultury na antenie Polskiego Radia. Jak zaznaczył, jego zdaniem największym błędem noblisty jest to, że w okresie swojej dużej popularności w latach 90. „nie stanął w prawdzie”.

Prowadzący audycję podniósł także problem ewentualnej zmiany nazwy lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Takie propozycje pojawiały się już po ujawnieniu materiałów z domu gen. Czesława Kiszczaka, a powróciły w ostatnich dniach, gdy okazało się, że są one autentyczne.

– Ja bym się tutaj nie gorączkował, właśnie biorąc pod uwagę to, że Lech Wałęsa jest jednak znanym Polakiem, ma swoje zasługi z lat 80, jest polskim noblistą, poznajemy i coraz bardziej się przekonujemy o tym, że to nie jest taka krystaliczna postać i krystaliczny życiorys, ale zostawiłbym tę sprawę do pewnego odłożenia się emocji i politycznych, i historycznych na przyszłość – stwierdził Jarosław Sellin. Jak podkreślił, bilans zasług i przewin Lecha Wałęsy powinien zostać dokonany za jakiś czas, w bardziej spokojnej atmosferze.