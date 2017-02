Kogo PO wystawi w walce o prezydenturę w Warszawie? Jest troje kandydatów

Według projektu, miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic. Szczegółowe założenia planu PiS zaprezentował podczas czwartkowej konferencji prasowej Jacek Sasin.

Grzegorz Schetyna w "Salonie politycznym Trójki" skrytykował propozycję PiS twierdząc, że partia Jarosława Kaczyńskiego rujnuje ustrój Warszawy. – Z miasta, które jest europejską metropolią tworzy moloch, który ma pomóc wygrać im wybory – stwierdził przewodniczący PO. Przypomnijmy, że Michał Dworczyk na antenie Polsat News tłumaczył, że proponowane zmiany miałyby być wprowadzane dopiero po najbliższych wyborach samorządowych.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zdradził też, kto z ramienia jego ugrupowania stanie do walki o prezydenturę w stolicy. – Myślę, że jest kilka osób, które mają ogromne szanse zostać prezydentem Warszawy. Na pewno jest to marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, przewodniczący PO w regionie Andrzej Halicki, czy parlamentarzysta i były eurodeputowany Rafał Trzaskowski – mówił Grzegorz Schetyna. Jak wskazał, na razie jednak PO zamierza skoncentrować się tym, by obronić ustrój Warszawy.

Komentując pomysł PiS, przewodniczący PO odniósł się także do propozycji Jana Grabca, który w kampanii wyborczej również proponował reformę ustroju Warszawy. – Metropolia sama w sobie nie jest zła, bo pokazuje w jaki sposób rozwiązywać np. problemy komunikacyjne, ale to co robi PiS nie ma z tym nic wspólnego. To będzie wielki moloch zarządzany przez prezydenta, którego wybierze ta partia. Wiadomo, że chodzi o centralne sterowanie. My natomiast będziemy mobilizować mieszkańców warszawy i gmin przyległych, którym ta decyzja będzie narzucana. Widzę też możliwość przeprowadzenia referendum – stwierdził Grzegorz Schetyna