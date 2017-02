Kolejne mankamenty ustawy o „dużej Warszawie”. Jeden z nich pozwoli utrzymać PO władzę w stolicy

Posłowie opozycji alarmują, że Prawo i Sprawiedliwość stworzyło projekt o aglomeracji warszawskiej po to, aby PiS mogło wygrać wybory w Warszawie. Mogłoby to być możliwe dzięki temu, że włączenie radnych z ościennych gmin, w których PiS jest popularniejsze niż w stolicy, dałoby im przewagę w nowej radzie.

TVN Warszawa zwraca jednak uwagę na to, że obok Rady Warszawy działać ma również 31-osobowa Rada Gminy Warszawa, która może dokonywać zmian w podziale dzielnicowym - tworzyć, łączyć, dzielić i znosić dzielnice. Gdyby zatem zdominowana przez Platformę Obywatelską Rada Warszawy chciała to zrobić, mogłaby także zająć się „geografią wyborczą” .