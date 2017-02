Sukces akcji #GermanDeathCamps. Światowe media piszą o billboardzie

Akcja przypominania światu, że to Niemcy odpowiadają za zbudowanie obozów zagłady na polskich ziemiach, odbija się coraz szerszym echem. Mobilny billboard z napisem „Death Camps Were Nazi German”, który rozpoczął swoją trasę przed siedzibą telewizji ZDF w Moguncji, opisały portale BBC i „The Times of Israel”.

Powtarzające się pomyłki zagranicznych mediów, które nazywały niemieckie nazistowskie obozy zagłady „polskimi” oraz unikanie wykonania wyroku sądowego przez niemiecką telewizję ZDF, wywołały reakcję internautów z Polski. Gdy niemiecka stacja ZDF przegrała z byłym więźniem Auschwitz proces za użycie sformułowania „polskie obozy śmierci”, to właśnie oni wzięli sprawy w swoje ręce. Lekcja historii została udzielona tym razem w sieci. Twórcy profilu „Żelazna Logika” (blisko 140 tys. polubień na Facebooku) zainicjowali akcję informacyjną, której celem jest przypomnienie ZDF, na którym narodzie spoczywa odpowiedzialność za zbudowanie obozów zagłady. Profil telewizji na Facebooku został zalany falą wpisów opatrzonych hashtagiem #GermanDeathCamps, który z czasem stał się popularny też w innych mediach społecznościowych oraz m.in.w serwisie Wykop.pl. Fora i portale społecznościowe zalały hashtagi #GermanDeathCamps #GermanNotNazi #GermanNotPolish. Kolejną inicjatywą, za którą tym razem stała Fundacja Tradycji Miast i Wsi, było ufundowanie mobilnego billboardu z napisem „Death Camps Were Nazi German”. Samochód z przyczepionym podświetlanym banerem informującym o nazistowskich obozach zaparkował przed siedzibą ZDF w Moguncji w Niemczech. Na plakacie widnieje charakterystyczna hitlerowska grzywka oraz wąsik, nałożone na bryłę obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Auto podróżuje po całej Europie. Ruchomy billboard odwiedzi m.in. Wiesbaden, Mainz, Bonn, Brukselę, Londyn i Cambridge. O akcji szerzej informowaliśmy szerzej tutaj: Świat zauważył Inicjatywa Polaków nie pozostała bez echa. „Billboard holowany jest z Polski do Wielkiej Brytanii w proteście przeciwko relacjom mediów, które opisują obozy koncentracyjne z czasów II wojny światowej jako >>polskie<< a nie jako wytwór nazistowskich Niemiec” – informuje BBC na portalu internetowym. Brytyjska stacja opisuje przyczyny podjęcia przez polskich internautów działań związanych z uświadamianiem odnośnie odpowiedzialności za obozy zagłady. „Polski rząd od dawna podnosi problem określeń wskazujących na polską odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w czasie, gdy kraj znajdował się pod okupacją hitlerowskich Niemiec” – zwracają uwagę Brytyjczycy. W tym miejscu warto wspomnieć, że w styczniu sama BBC News popisała się ignorancją, sugerując, że polscy kolejarze dobrowolnie brali udział w zbrodniczych działaniach hitlerowców. „Polska organizacja pozarządowa zorganizowała przyciągającą uwagę akcję, której celem jest powszechnego założenia, że nazistowskie obozy zagłady w Polsce były prowadzone przez Polaków” - informuje z kolei „The Times of Israel”. Również izraelski dziennik podkreśla, że polskie władze od dawna toczą walkę z określeniami „polskie obozy zagłady”. Dziennikarze zaznaczają, że w ostatnim czasie opublikowana została przez IPN baza „Załoga SS KL Auschwitz”, zawierająca niemal 10 tys. rekordów. Wprost.pl BBC, The Times of Israel / Źródło: