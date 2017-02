Jakubowska: SLD zapadło w sen zimowy. PiS jest najbardziej lewicową partią w Polsce

Aleksandra Jakubowska uważa, że lewica, a szczególnie SLD, „zapadła w sen zimowy” . – Tyle się dzieje i wydawać by się mogło, że to jest odpowiedni moment, by przypomnieć o sobie, żeby wykorzystać tę sytuację pata politycznego, jaki miał miejsce na początku roku w związku z okupacją Sejmu. Ale jakoś pomysłu na to, żeby zaistnieć, nie ma – stwierdziła. – Takie różne próby przyklejania się do różnych ruchów typu KOD czy do różnych akcji referendalnych nie przynoszą rezultatu. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, że też podpięcie się pod referendum w sprawie reformy edukacji SLD nie wyszło – dodała.

Zdaniem byłej rzeczniczki rządu SLD, należy zdefiniować na nowo, co jest lewicą, a co jest prawicą. – Nagle okazuje się, że pod adresem ludzi, którzy byli uważani za betonową prawicę, padają określenia „lewak” czy „lewaczek”. To się wszystko się poplątało strasznie – podkreśliła.

Czarny marsz

– Ja uważałam zawsze, że kobiety powinny wprowadzać do debaty publicznej pewien spokój, pewien dystans, pewne łagodzenie obyczajów. Akurat tego dnia podczas pierwszego „czarnego marszu” jechałam do Warszawy i widziałam te tłumy kobiet ubranych na czarno, które przemieszczały się podziemiami Dworca Centralnego, słyszałam ich rozmowy i widziałam potem tę demonstrację i te napisy i to mnie naprawdę odepchnęło – tłumaczyła. – Wiele słusznych postulatów można w bardziej cywilizowany sposób formułować i też mnie bardzo irytuje to, że walczy się o wolność słowa, walczy się o to, by można było wszystko powiedzieć, i żeby nasze poglądy były szanowane, a z drugiej strony każdy, kto uważa inaczej, jest natychmiast wrogiem, jest atakowany, i to jest najgorsze – dodała.

Kompromis aborcyjny

Zdaniem Jakubowskiej, ustawa wypracowana kilka lat temu w Polsce, gwarantująca tzw. „kompromis aborcyjny” , powinien zostać zachowany dlatego, że „mamy społeczeństwo podzielone pół na pół” . – Połowa jest za utrzymaniem tego kompromisu, połowa jest za wprowadzeniem całkowitego zakazu aborcji, połowa za tym, żeby aborcja była dopuszczana na życzenie, i ten kompromis jest jakimś rozwiązaniem – powiedziała. Jak dodała, uważa, że jedna sprawa w obowiązującej ustawie jest zła. – Ten przepis mówiący o dzieciach z zespołem downa. Ja od wielu lat obracam się w środowisku dzieci niepełnosprawnych i widzę te dzieci, one są cudowne, są kochane - rodzice bardzo o nie dbają – tłumaczyła.

Donald Tusk jak orła cień

Jakubowska uważa, że „Donald Tusk wisi ciągle nad Platformą, jak orła cień” . – Wszyscy mają nadzieję, że na tym białym koniu wróci i w końcu tę Platformę podniesie. Mnie się wydaje, że nie wróci, myślę, że koledzy z kierownictwa Unii Europejskiej załatwią mu jakąś dobrą posadę – dodała.

KOD

Zdaniem byłej minister w rządzie SLD, Komitet Obrony Demokracji nie podniesie się po aferze fakturowej. – Myślę, że się nie podniesie, tym bardziej, że nie widzę jakiejś takiej chęci ustąpienia, dania nowego impulsu, dania kierowania KOD-em człowiekowi, który nie jest skompromitowany. Takie uporczywe trzymanie Kijowskiego sprawia wrażenie, że to jest jakaś sekta, gdzie przywódca jest tak wielbiony, że nic nie jest w stanie zachwiać wiary w niego – stwierdziła.