Bochenek o sprawie sierot z Aleppo: To nieprawdziwa informacja. Opozycja wykorzystuje to politycznie

W piątek pojawiła się informacja, że polski rząd nie wydał zgody na przyjęcie 10 sierot z syryjskiego Aleppo. O przyjęcie sierot zwrócił się do premier Beaty Szydło prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który zapewniał, że miasto zajmie się dziećmi, prosił o pomoc w sprowadzeniu ich z Syrii.

W uzasadnieniu odmownej decyzji MSWiA stwierdziło, że w obecnej sytuacji przyjęcie syryjskich sierot nie jest możliwe z na to, co dzieje się obecnie w Aleppo. „Nie ma możliwości prowadzenia ewakuacji z tego miasta znajdującego się już pod kontrolą armii rządowej, ani też bezpośrednio z terenów dotkniętych konfliktem” – podkreślono w dokumencie, do którego dotarło Radio ZET. Dokument jednak nie precyzował, ile dzieci z Syrii miałoby przyjechać do Polski, co nie pojawiło się w medialnych doniesieniach na ten temat. Stąd też w sieci zaczęło krążyć pełne pismo, zarówno prezydenta Sopotu, jak i odpowiedź MSWiA.

Wyjaśnienia Bochenka

Do całej sprawy odniósł się na briefingu prasowym rzecznik rządu Rafał Bochenek. – To nieprawdziwa informacja, że rząd polski odmówił przyjęcia sierot z Aleppo – powiedział Bochenek, podkreślając ponownie, że decyzja MSWiA była związana z brakiem możliwości sprowadzenia dzieci z Aleppo.

– Polski rząd podjął szereg działań związanych z pomocą humanitarną w zeszłym roku – przypomniał Bochenek i dodał, że dla polskiego rządu najważniejsze jest to, by w ramach podejmowanych działań zapewnić bezpieczeństwo Polakom. Rzecznik zarzucił też politykom opozycji, że wykorzystują całą sprawę „czysto politycznie”. – To jest bardzo przykre – powiedział.