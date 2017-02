Wałęsa zapowiada powołanie innych grafologów. Zapewnia też, że nie stanie na czele opozycji

Wałęsa, były lider „Solidarności”, zaprzeczył temu, co ogłosili biegli 31 stycznia, czyli, że odręczne zobowiązanie współpracy z SB zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. Jak poinformował prok. Andrzej Pozorski, spośród kilkudziesięciu badanych dokumentów, tylko na jednym nie było oryginalnego podpisu byłego prezydenta.

Były prezydent powiedział, że dokumenty, którymi zajął się IPN zostały sfałszowane jeszcze w latach 70., a teraz „celowo do nich wrócono”. Wałęsa zarzucił też rządowi, że ten „podchwycił temat”, by go uciszyć. – Uciszyć mój głos sprzeciwu wobec ograniczenia praw i wolności w Polsce – mówił w rozmowie z „El Mundo”. Wałęsa zapowiedział, że podpisy sprawdzić będzie musiała inna grupa grafologów.

Wałęsa pomimo krytycznej opinii na temat obecnego rządu przyznał, że rząd został wybrany w demokratycznych wyborach, a – jak stwierdził – nie wolno walczyć z demokracją. Były prezydent zaznaczył też, że nie zamierza w przyszłości stawać na czele opozycji.