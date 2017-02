Szefernaker nie chciał rozmawiać o „gniotach” i wyszedł ze studia. „Państwo mi przeszkadzają, słowa nie można powiedzieć”

Poranny, wspólny program Polsat News i Radia ZET miał w niedzielę nietypowy przebieg. Obecni w studio politycy rozmawiali m.in. o sprawie dzieci z Aleppo, które chciał przyjąć prezydent Sopotu, a także o ustawie o aglomeracji warszawskiej i wtorkowej wizycie Angeli Merkel w Polsce.

Podczas rozmowy o ustawie metropolitalnej doszło do słownych przepychanek między Pawłem Szefernakerem, sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera, a politykami PSL (europosłem Krzysztofem Hetmanem) i PO (Marcinem Kierwińskim). Szefernaker próbował zmienić temat, mówiąc, że otrzymał SMS-em informację, że jedną ze spraw poruszanych w programie będzie też list Donalda Tuska. Zaczął więc mówić o tej sprawie, a przerwał mu to Hetman.

Szefernaker odpowiedział Hetmanowi, że ten po raz kolejny mu przeszkadza. – Nie można słowa tutaj powiedzieć – stwierdził polityk PiS. Prowadzący także nie chcieli kontynuować tematu listu Tuska i domagali się powrotu do kwestii ustawy metropolitalnej. Po tym, jak zwrócili mu uwagę, Szefernaker skrytykował styl prowadzenia programu. Wtedy jeden z prowadzących, Bartosz Kurek, odpowiedział mu: – Może pan też wyjść ze studia.

Polityk PiS odpowiedział, że jeżeli prowadzący i goście zamierzają rozmawiać o takich „gniotach” jak sprawa 10 sierot z Syrii i przy okazji nie dopuszczać go do głosu, to jest zmuszony opuścić program. – Szanowni państwo bardzo przepraszam, ale w tym programie nie da się rozmawiać. Po raz kolejny państwo mi przeszkadzają. Nie da się rozmawiać. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, no nie dali mi państwo dzisiaj powiedzieć moich argumentów – powiedział Szefernaker opuszczając studio.

Nagranie ze studia: