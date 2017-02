Nieoficjalnie spotkanie prezesa PiS i premiera Słowacji w Starym Smokowcu

Nieoficjalne rozmowy przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości z premierem Słowacji rozpoczęły się około godziny 13-14. Miejscem spotkania polityków był tatrzański Stary Smokowiec, znajdujący się po słowackiej części gór. Oprócz Jarosława Kaczyńskiego, ze strony polskiej w spotkaniu udział wzięli m.in. wicemarszałkowie Sejmu Ryszard Terlecki i Joachim Brudziński.

Polski i Słowacja, obok Czech oraz Węgier są członkami Grupy Wyszehradzkiej. Podobne, nieformalnespotkania, Jarosław Kaczyński odbywał z premierem Węgier Viktorem Orbanem. V4 w ostatnim czasie mocniej forsuje swoją wizję UE m.in. w kwestii migrantów. Postuluje także konieczność reformy Wspólnoty w obliczu zagrożeń, przed jakimi obecnie staje.

Wizyta Merkel

We wtorek 7 lutego do Warszawy przyleci kanclerz Niemiec Angela Merkel. W planach jest spotkanie z premier Beatą Szydło oraz przewodniczącym PiS Jarosławem Kaczyńskim. Jak donoszą media, rozmowy między szefową CDU a liderem polskiej partii rządzącej, mają się odbyć w warszawskim hotelu Bristol. Jarosław Kaczyński we wywiadzie zdradził, jakie tematy chciałby poruszyć podczas spotkania.