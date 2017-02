Nieoficjalnie: Bartłomiej Misiewicz zwolniony z MON

Jak donosi„Fakt” w sprawie rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomieja Misiewicza interweniował osobiście prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według ustaleń dziennika, Jarosław Kaczyński poinformował Antoniego Macierewicza o tym, że ma „wyraźnie ogłosić” decyzję w sprawie utraty stanowisk przez Bartłomieja Misiewicza. Z kolei według RMF FM rozmowy w tej sprawie miała prowadzić również premier Beata Szydło oraz szefowa gabinetu premiera Elżbieta Witek. – Uważam, że limit przypadków pana Misiewicza został wyczerpany. One szkodzą nam wizerunkowo. Są zupełnie niepotrzebne – mówił na antenie RMF FM marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

„Miękkie lądowanie dla Misiewicza”

W sobotę 4 lutego Grzegorz Dąbrowski zauważył na Twitterze, że podobizna i nazwisko Bartłomieja Misiewicza zniknęły ze strony kierownictwa MON. Wcześniej znajdował się on tam jako rzecznik i szef gabinetu politycznego Antoniego Macierewicza. Ministerstwo Obrony wyjaśniło na Twitterze, że Misiewicz obecnie przebywa na urlopie (wspominał o tym wcześniej m.in. rzecznik rządu Rafał Bochenek), a jego obowiązki szefa gabinetu politycznego pełni w zastępstwie Krzysztof Łączyński. W ostatnim czasie o Bartłomieju Misiewiczu było głośno m.in. w kontekście wizyty w białostockim klubie WOW oraz zdjęć żołnierzy, którzy m.in. salutują Misiewiczowi lub trzymają nad nim parasol. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie 26-letniego rzecznika MON w związku z podejrzeniem nadużycia przez niego uprawnień złożył poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski.

– Obawiam się, że minister Macierewicz już szykuje jakieś miękkie lądowanie dla pana Misiewicza i jest tylko kwestią czasu, że dowiemy się, że nie wrócił on do apteki Aronia, gdzie jego miejsce, tylko zajmuje jakieś ważne stanowisko, czy to w MON, czy w spółce Skarbu Państwa – skomentował Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej.