Merkel spotka się ze Schetyną z Kosiniakiem-Kamyszem. Petru nie weźmie udziału w rozmowach

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o planowanej na początek lutego wizycie kanclerz Angeli Merkel, która we wtorek 7 lutego spotka się m.in. z premier Beatą Szydło.Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski mówił na antenie Radia ZET, że na wizycie zależy obu stronom, ponieważ jest wiele tematów, które należałoby przedyskutować m.in. Brexit, kwestie uchodźców czy bezpieczeństwa. Jak podaje radio RMF FM, jedną ze spraw poruszanych podczas wizyty szefowej niemieckiego rządu w Polsce może być kwestia poparcia dla Donalda Tuska na drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej.

W programie wizyty szefowej niemieckiego rządu w Polsce znalazło się również spotkanie z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną oraz liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W rozmowach nie będzie brał udziału szef Nowoczesnej Ryszard Petru.

Partia CDU, której reprezentantką jest Angela Merkel, tak jak i PO oraz PSL należą do jednej europejskiej grupy EPP. Właśnie tym brak zaproszenia na rozmowy w ambasadzie tłumaczy rzecznik Nowoczesnej. – Pamiętajmy, że kanclerz Merkel w naturalny sposób spotyka się z partiami ze swojej międzynarodówki EPP, a my jesteśmy w ALDE – mówiła wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. – Gdy przyjeżdża premier z ALDE, to z automatu spotyka się z Ryszardem Petru – podkreśliła rzecznik partii dodając, że „takie spotkanie miało miejsce podczas wizyty w Polsce Guya Verhofstadta w październiku ubiegłego roku”.