Będzie referendum w sprawie powiększenia stolicy. „To absurdalne, pociąga za sobą jedynie koszty”

Poseł PiS Jacek Sasin zapowiedział, że w najbliższym czasie projekt nie będzie procedowany. – PiS nie zależy na pośpiechu. To projekt wyjściowy, który będzie podlegał dyskusji – mówił. Polityk dodał, że odbędzie się szereg spotkań z mieszkańcami i samorządowcami.

Zdaniem Sasina zamieszanie związane z proponowaną ustawą ma przykryć aferę dotyczącą reprywatyzacji. – Konsultacje potrwają tyle ile będzie to konieczne. Nie mamy konkretnego terminu – stwierdził. – Będziemy wprowadzać zmiany do proponowanej ustawy, ale chcemy, aby były one zadowalające dla wszystkich – zapewniał.

Poseł PiS skrytykował pomysł związany z przeprowadzeniem referendum. – To absurdalne, pociąga za sobą jedynie koszty – przekonywał.

Prezydent Warszawy poinformowała na Twitterze, że 26 marca mieszkańcy Warszawy wypowiedzą się na temat pomysłu Prawa i Sprawiedliwości.

Za przeprowadzeniem referendum zagłosowało 34 radnych, przeciwko było 19 osób.

Powiększona Warszawa

Projekt zakłada utworzenie na obszarze tworzącym metropolię warszawską, nowego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym. Będą one realizować zadania powiatowe i zadania związane z funkcjami metropolitalnymi w obszarze zagospodarowania przestrzennego, koordynacji i zadań publicznych w gminach czy transportu. Dotychczasowe miasto na prawach powiatu - Warszawa - otrzyma status gminy miejskiej o nazwie gmina Warszawa, z podziałem na dzielnice.

Zapowiedź zmian w ustawie warszawskiej pojawiła się już w kwietniu 2016 r. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak mówił, że pojęcie metropolii wypełnia także Warszawa, prezentując przepisy o związku metropolitalnym dla Górnego Śląska. – Mamy ustawę o ustroju miasta stołecznego, ona będzie poprawiana, będą propozycje w tej dziedzinie – zapowiedział.