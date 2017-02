Opozycja ma spotkać się z Merkel, Pawłowicz kpi z „liderów” i „rządu cieni”. „Kolejna odsłona zdrady polskich interesów”

Na 7 lutego planowana jest wizyta w Polsce kanclerz Angeli Merkel. Szefowa niemieckiego rządu spotka się m.in. z premier Beatą Szydło. Jednym z punktów programu jest spotkanie w ambasadzie z Grzegorzem Schetyną oraz Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Do informacji, że kanclerz Niemiec spotka się z przedstawicielami polskiej opozycji odniosła się na Facebooku posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. „Kolejna odsłona ZDRADY polskich interesów,zdrady Polski. >>Liderzy<< polskiej opozycji będą >>rozmawiać<< ze swą niemiecką szefową, kanclerz A.Merkel, usiłującą osłabiać i podporządkować Polskę interesom Niemiec” – zaczęła swój wpis Pawłowicz. „Aby nie wyciekło do opinii publicznej o czym >>porozmawiają o sprawach polskich<< w niemieckiej ambasadzie. W końcu to podwładny chodzi do szefa,a nie szef do podwładnego” – dodała.

Zdaniem posłanki PiS, Angela Merkel wie, „jak będąc gościem polskiego znienawidzonego przez Niemców rządu zrobić temu rządowi >>na złość<< i w oczach polskiej opinii upokorzyć go”. „Nietakt ze strony Niemców, skandal zdrady swego państwa przez polską targowicę, kolejna odsłona” – wymieniała Pawłowicz.

Posłanka PiS zastanawiała się również, czy „cały >>rząd cieni<<,bo tam sami >>liderzy<< pójdzie do niemieckiej ambasady złożyć na Polskę donosy i poprosić o bezwzględność i sankcje dla swego państwa”.

„Pani kanclerz przyjmie to poselstwo i jego prośby ze zrozumieniem,i zapewne przychyli się, np. poprzez swą UE, do woli polskiego społeczeństwa” – dodała na koniec Pawłowicz.