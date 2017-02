Schetyna o projekcie ustawy dot. ustroju Warszawy. „To jest wycofanie się taktyczne”

– To wycofanie się taktyczne. Nie wierzę w to, że PiS zostawi tę sprawę. On odłoży kwestię Warszawy, ale będzie zajmować się całym samorządem. Dlatego potrzebna jest obrona samorządności, instytucji niezależnego samorządu, tej władzy, która jest blisko mieszkańców i która decyduje o szkole, żłobku, szpitalu, o tych najważniejszych sprawach naszej małej ojczyzny. PiS chce wszystko centralizować, to partia władzy centralnej – stwierdził Schetyna. – Ważne jest, żeby pokazać, że na to nie ma zgody. 27 lat wolności pokazuje, że samorząd wynika z dobrej reformy, z dobrych decyzji, że jest czymś udanym i nie pozwolimy wspólnie go zniszczyć – dodał.

Przypomnijmy, w poniedziałek Rada Miasta Warszawy podjęła decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie zmiany granic stolicy. Głosowanie zaplanowano na 26 marca. Poseł PiS Jacek Sasin zapowiedział, że w najbliższym czasie projekt nie będzie procedowany. – PiS nie zależy na pośpiechu. To projekt wyjściowy, który będzie podlegał dyskusji – mówił. Polityk dodał, że odbędzie się szereg spotkań z mieszkańcami i samorządowcami.

Zdaniem Sasina zamieszanie związane z proponowaną ustawą ma przykryć aferę dotyczącą reprywatyzacji. – Konsultacje potrwają tyle ile będzie to konieczne. Nie mamy konkretnego terminu – stwierdził. – Będziemy wprowadzać zmiany do proponowanej ustawy, ale chcemy, aby były one zadowalające dla wszystkich – zapewniał.